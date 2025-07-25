Ustrumca'da Toplu Sünnet Programı

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Ustrumca şehrinde toplu sünnet programı organize edildi.

Avrupa Yetim Eli Derneği temsilcisi Vedat Ataş, ülkedeki İyiliğe Koşanlar Derneği ile işbirliği içinde Bansko köyünde düzenlenen programda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 250 kadar çocuğu sünnet ettireceklerini söyledi.

Maddi yönden sıkıntı yaşayan ailelere destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Ataş, "Şu an Kuzey Makedonya'da sadece Ustrumca belediyesinde gerçekleştiriyoruz. Tabii burası tek nokta değil. Bu programımız gelenekselleşti, bu yıl beşincisini organize ediyoruz." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın başka şehirlerinden de talep geldiği takdirde insanlara yardım etmeye çalışacaklarını belirten Ataş, "Doktorlarımız Türkiye'den geliyor. En büyük sıkıntı burada o. Normalde buradaki Müslüman aileler çocuklarını Müslüman doktorların sünnet etmesini istiyor. Ne yazık ki Ustrumca Belediyesi'nde Müslüman doktor olmadığı için İyiliğe Koşanlar Derneği tarafından 2020 yılında Avrupa Yetim Eli'nden böyle bir talepte bulundular. O yüzden biz de Türkiye'den doktorlarımızı buraya getirdik." dedi.

Organizasyon kapsamında Bansko'da 35, Ustrumca şehir merkezinde 65 çocuk sünnet edilecek, 100 kadar çocuğun sünneti ise bölgedeki diğer yerleşim yerlerinde yapılacak.