Üstündağ, Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Güncel

(ANKARA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Akif Üstündağ yeniden seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da toplandı. Genel kurulda 238 delegenin 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Genel Kurulda, mevcut Başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olarak yarıştı.

Seçimler sonucunda, Üstündağ 121 oy alarak yeniden başkan seçilirken, diğer aday Gökhan Dinçer 95 oy aldı.