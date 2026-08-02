Utku Çakırözer, gazeteciler Yanardağ ve Çağatay’ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti - Son Dakika
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Utku Çakırözer, gazeteciler Yanardağ ve Çağatay’ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti

Utku Çakırözer, gazeteciler Yanardağ ve Çağatay’ı Silivri Cezaevi\'nde ziyaret etti
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Sputnik Radyo Programcısı gazeteci Ali Çağatay'ı ziyaret etti. Yanardağ, "Tamamen soyut, delili, belgesi olmayan bir casusluk davasından 9 aydır tutsak tutuluyorum. Bunun iki amacı var: Biri iktidarı eleştiren bir yayın organını susturmak. İkincisi de Ekrem İmamoğlu'nun bacağına bir pranga daha vurmak"; Ali Çağatay ise "Bir tweet attım diye bir buçuk aydır cezaevindeyim. Şimdi 'adli tatil var' denerek iddianamemin geciktirilmemesi gerekir. Bir an önce iddianamem yazılsın ki hakim karşısında kendimi savunayım" mesajını gönderdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Sputnik Radyo Programcısı gazeteci Ali Çağatay'ı ziyaret etti. Yanardağ, "Tamamen soyut, delili, belgesi olmayan bir casusluk davasından 9 aydır tutsak tutuluyorum. Bunun iki amacı var: Biri iktidarı eleştiren bir yayın organını susturmak. İkincisi de Ekrem İmamoğlu'nun bacağına bir pranga daha vurmak"; Ali Çağatay ise "Bir tweet attım diye bir buçuk aydır cezaevindeyim. Şimdi 'adli tatil var' denerek iddianamemin geciktirilmemesi gerekir. Bir an önce iddianamem yazılsın ki hakim karşısında kendimi savunayım" mesajını gönderdi.

YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'nde tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ ve Ali Çağatay'ı ziyaret etti. Tutuklu gazetecilerin mesajlarını kamuoyu ile paylaşan Çakırözer, "YENİ Partimizin önceliklerinin başında demokrasi ve hukuk güvencesi geliyor. Bunun da vazgeçilmezi basın ve ifade özgürlüğü" dedi.

Çakırözer ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamalarda, "Merdan Yanardağ uydurma casusluk davasında tam 280 gündür cezaevinde. 35 yıldır ülkenin önemli birçok medya kurumunda gazetecilik yapan Ali Çağatay, sadece bir paylaşımı nedeniyle özgürlüğünden mahrum. Haberi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gazeteciler hakkında soruşturmalar açılıyor, gazeteciler ifadeye çağrılıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Demokrasi, bilgiye özgür ve güvenilir erişim olmadan yaşayamaz. YENİ Parti olarak yeni medya düzeninin yurttaş haklarını güçlendirecek biçimde yönetilmesini savunuyoruz. Bilgiye erişim hakkı, aktif yurttaşlığın ve demokratik denetimin temelidir diyoruz. Bunun da güvencesi basın ve ifade özgürlüğüdür. Gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabildiği, halkın haber alma hakkının korunduğu ve basın özgürlüğünün sağlandığı bir Türkiye'yi kuracağız. Bunu da milletimizin açtığı yolda, milletimizle birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

YANARDAĞ: "AKP DEMOKRATİK MÜCADELEYİ SUÇ SAYIYOR"

Çakırözer aracılığıyla bir mesaj paylaşan TELE1 eski Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Tamamen soyut, delili, belgesi olmayan bir casusluk davası yalanıyla 9 aydır Silivri'de tutsak tutuluyorum. Bunun iki amacı var: Biri iktidarı eleştiren bir yayın organını susturmak. İkincisi de Ekrem İmamoğlu'nun bacağına bir pranga daha vurmak. Hem bu casusluk davası hem de belediye başkanlarına yönelik yürütülen operasyonlar şunu gösteriyor: AKP artık iktidara karşı demokratik ve siyasal mücadeleyi suç sayıyor. Böyle şey olmaz. Gün gelecek tüm yapılan hukuksuzlukların hesabı sorulacaktır" dedi.

ÇAĞATAY: "BİR AN ÖNCE HAKİM KARŞISINA ÇIKIP, ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Sputnik Radyo Programcısı, gazeteci Ali Çağatay ise mesajında şunlara dikkat çekti:

"35 yıllık gazeteciyim. Radikal'in kuruluşunda ve daha birçok gazete ve yayın organında görev yaptım. İlk defa bir gözaltı ve tutuklama yaşıyorum. Bir tweet attım diye bir buçuk aydır cezaevindeyim. Şimdi 'adli tatil var' denerek iddianamemin geciktirilmemesi gerekir. Bir an önce iddianamem yazılsın ki hakim karşısında kendimi savunayım. Yazdığım tweette de İBB davasında ismi geçen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'nın kaçırılma ve işkence görme hadisesinde polislerin tutumuna ilişkin olumsuz ve olumlu yorumumu aktardım. Sırf bu nedenle özgürlüğümden alıkondum. Bir an önce hakim karşısına çıkarak özgürlüğüme kavuşmak istiyorum."

Kaynak: ANKA

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