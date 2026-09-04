Uttar Pradeş'te sel felaketinden 17 bin 500 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Uttar Pradeş'te sel felaketinden 17 bin 500 kişi tahliye edildi

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan seller nedeniyle 26 bölgede 17 bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yönetim, felakette can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 26 bölgeyi etkileyen sel felaketi nedeniyle 17 bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Uttar Pradeş eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, sellerdeki bilanço paylaşıldı.

Sellerden 26 bölgenin etkilendiğine işaret edilen açıklamada 17 bin 500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Sellerde henüz can kaybı olmadığı da aktarıldı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uttar Pradeş'te sel felaketinden 17 bin 500 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uttar Pradeş'te sel felaketinden 17 bin 500 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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