Üvey Babaanne Torununu Balkondan İtti, Tutuklandı

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ORDU'nun Korgan ilçesindeki evinin balkonunda, torunu Hanife Çokyaşar'ı (2) iterek aşağı düşüren üvey babaanne Şerefe Çokyaşar (35) tutuklandı.

Olay, 6 Eylül'de, saat 16.00 sıralarında, Korgan ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Üvey babaanne Şerefe Çokyaşar, Hanife Çokyaşar'ı evin balkonundan aşağı itti. Çocuğun ağlama seslerini duyan anne Zeynep Çokyaşar, dışarı çıktı ve bebeği yerde görünce 112'ye haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen anne Zeynep Çokyaşar, çocuğunun kayınvalidesi Şerefe Çokyaşar tarafından itildiğini gördü. Ailenin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şerefe Çokyaşar'ı gözaltına aldı. Yapılan soruşturmanın ardından üvey babaanne, 7 Eylül'de çıkarıldığı mahkemede 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'BALKONDAN BİLEREK VE İSTEYEREK İTTİĞİ GÖRÜLDÜ'

Ordu Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Hanife Çokyaşar'ın durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya yoluyla kamuoyuna yansıyan olay, 06.09.2024 Cuma günü saat 16.00 dolaylarında yaşanmıştır. Çocukları ile babaevine fındık toplamaya gelen Muammer-Zeynep Çokyaşar çiftinin çocuğu olan Hanife'nin, üvey babaannesi Şerefe Çokyaşar tarafından ailesine çocuğun balkondan düştüğünü söylemesi üzerine mağdur çocuk babası ve annesi tarafından önce Korgan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da ileri tetkik için Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Olayın mağduru olan Hanife Çokyaşar, Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edilmiştir. Korgan Jandarma Komutanlığı'nca olayın öğrenilmesi üzerine yapılan tahkikat ve güvenlik kameralarının incelenmesinde, olayın mağduru olan Hanife Çokyaşar'ın üvey babaannesi Şerefe Çokyaşar tarafından balkondan bilerek ve isteyerek ittiği görülmüştür. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte üvey babaanne Şerefe Çokyaşar gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatılmıştır. Olayın ertesi günü de Korgan Cumhuriyet Savcılığı'nca 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan üvey babaanne hakkında adli işlem tesis edilmiş ve üvey babaanne Şerefe Çokyaşar tutuklanarak, cezaevine konulmuştur."