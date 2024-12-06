Üvey Kardeş Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

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Eskişehir'de, üvey kardeşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile azmettirici olduğu öne sürülen babasının yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Sezer Keklikci'nin ölümüyle ilgili haklarında dava açılan tutuklu sanık Caner Ç. (22), babası tutuksuz sanık Necmi Ç. (66), maktulün eşi ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasında, olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini iddia eden sanık Caner Ç, "Ben o kadar cani bir insan değilim. 3 çocuğu var, onların babasız büyümesini zaten istemezdim. Olaydan 2 ay önce evlendim. Olaya ben neden olmadım, öldürme kastım yoktu. Olay anında yengem üzerime saldırdığı için kaçma ihtiyacı hissettim. Yengem olay anında üzerime saldırmasaydı oradan kaçmazdım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Caner Ç'nin tutukluluğunun devamına ve Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı 28 Şubat 2025'e erteledi.

Olay

Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokağı'nda 2 Ağustos 2023'te bir düğünde Sezer Keklikci (35) ile aralarında husumet bulunan üvey kardeşi Caner Ç. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Keklikci, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Caner Ç. ile bu kişinin annesi Necla Ç. ve babası Necmi Ç, Ankara'ya kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Anne Necla Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, Caner Ç, "kasten öldürme", baba Necmi Ç. ise "azmettirme" suçundan tutuklanmıştı. Daha sonra Necmi Ç'nin, tutuksuz yargılanmasına hükmedilmişti.