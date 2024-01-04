 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uydu Fotoğrafları ve Yapay Zeka ile Denizlerdeki Endüstriyel Faaliyetler Takip Edilebilir Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Uydu Fotoğrafları ve Yapay Zeka ile Denizlerdeki Endüstriyel Faaliyetler Takip Edilebilir Hale Geldi

ABD'de yapılan bir araştırmada, uydu fotoğrafları ve yapay zeka kullanılarak deniz ve okyanuslardaki endüstriyel faaliyetlerin haritası çıkarıldı. Araştırma sonucunda, endüstriyel balıkçı gemilerinin yüzde 72 ila 76'sının daha önce verilerini paylaşmadığı için takip edilemediği ortaya çıktı. Ancak uydu görüntüleri kullanılarak bu gemilerin tespit edilebildiği ve denizlerdeki endüstriyel faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde takip edilebildiği belirtildi. Ayrıca araştırma, Kovid-19 salgınına bağlı olarak balıkçılığın yaklaşık yüzde 12 oranında azaldığını ve potansiyel yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin de tespit edildiğini gösterdi. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Uydu Fotoğrafları ve Yapay Zeka ile Denizlerdeki Endüstriyel Faaliyetler Takip Edilebilir Hale Geldi
04.01.2024 - 12:23,
Abone Ol

Uydu fotoğrafları ve yapay zeka yardımıyla, deniz ve okyanuslarda daha önce tespit edilemeyen endüstriyel faaliyetler takip edilebilir hale geldi.

ABD'de yapılan araştırmada, deniz ve okyanuslardaki endüstriyel faaliyetlerin haritası çıkarıldı.

Araştırma kapsamında, uydu görüntüleri ve gemilerin GPS verileri yapay zeka yardımıyla birleştirilerek 2017-2021 arasındaki endüstriyel gemi faaliyetleri haritalandırıldı.

Endüstriyel balıkçı gemilerinin yüzde 72 ila 76'sının daha önce verilerini paylaşmadığı için takip edilemediği aktarılan araştırmada, bunların, uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilebildiği ve denizlerdeki endüstriyel faaliyetlerin geçmişe oranla ayrıntılı takip edilebildiği belirtildi.

Balıkçılık yaklaşık yüzde 12 oranında azaldı

Kovid-19 salgınına bağlı olarak balıkçılığın yaklaşık yüzde 12 oranında azaldığı vurgulanan araştırmada, aynı dönemde taşımacılık ve enerji faaliyetlerinde değişim olmadığının altı çizildi.

Çalışma sayesinde potansiyel yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin de ortaya konulduğu kaydedilen açıklamada, çok sayıda balıkçı teknesinin birçok deniz koruma alanında tespit edildiği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Balıkçılık, Balıkçılık, Denizcilik, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uydu Fotoğrafları ve Yapay Zeka ile Denizlerdeki Endüstriyel Faaliyetler Takip Edilebilir Hale Geldi - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:49:55. #1.13#
SON DAKİKA: Uydu Fotoğrafları ve Yapay Zeka ile Denizlerdeki Endüstriyel Faaliyetler Takip Edilebilir Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement