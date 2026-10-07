Uygulama noktasında şehit edilen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Uygulama noktasında şehit edilen polis memuru için tören düzenlendi

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Uygulama noktasında şehit edilen polis memuru için tören düzenlendi
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ANKARA'da uygulama noktasında Yusuf Eray Tekalan'ın tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Türkoğlu (37) için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

ANKARA'da uygulama noktasında Yusuf Eray Tekalan'ın tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Türkoğlu (37) için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde dün gece polis ekiplerinin 'şok' uygulama sırasında durdurulan otomobilde bulunan Yusuf Eray Tekalan'ın açtığı ateş sonrası, evli ve ikizleri ile birlikte 3 çocuğu bulunan polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şehit polis için Ankara Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, şehidin eşi, 10 yaşındaki oğlu Eymen ve diğer yakınlarıyla meslektaşları katıldı. Tören sırasında şehidin eşi ve oğlu Eymen, gözyaşlarına boğuldu. Şehit polisin özgeçmişinin okunmasından sonra dua edildi. Duanın ardından şehidin naaşı tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehidin eşi ve oğlu bu sırada da gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Çubuk ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA
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