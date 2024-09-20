Erzurum'dan Ordu'ya otobüsle uygun olmayan koşullarda gönderilen 300 kilo ete el konuldu.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ordu'ya otobüsle 300 kilo et gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Altınordu Otobüs Terminaline gelen ekipler, otobüste soğuk zincir kurallarına uygun olmayan koşullarda paketlenmiş 11 poşetteki ete el koydu.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince etler imha edildi, sipariş veren işletmeye de ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Uygunsuz Koşullarda Et Gönderimine El Konuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?