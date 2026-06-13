Uysal'dan A Milli Takıma Destek - Son Dakika
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Uysal'dan A Milli Takıma Destek

13.06.2026 23:37
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Demokrat Parti Başkanı Uysal, A Milli Takım’a başarı dileyerek birlik ve mücadele vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak  A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, "Kırmızı Beyaz formanın her bir parçası, bu milletin umudunu, gururunu ve inancını taşıyor" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Uysal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Kupası yolunda yarın sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlı takımın her bir oyuncusu, Kırmızı Beyaz formanın her bir parçası, bu milletin umudunu, gururunu ve inancını taşıyor."

Milli takımımızın mücadeleden vazgeçmeyeceğine, son düdüğe kadar azmini koruyacağına inanıyoruz. Haydi, skordan bağımsız olarak; yüreğinizi, karakterinizi ve Türk Milletine yakışan mücadeleyi ortaya koyun.

Milyonlarca insanın, Türk Milletinin duası ve desteği sizinle. Bugün sadece bir maç değil; birlik olmanın, aynı hedefe inanmanın ve ay-yıldızın altında kenetlenmenin günü. Haydi çocuklar! Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Milli Takım, Politika, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

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