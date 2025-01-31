Uysal'dan AKP'ye Sert Eleştiri

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(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Geçmişte ortağı olduğu FETÖ ile TSK'da operasyonlar yapan ve yaptıkları ile ülkemizi bir darbe teşebbüsüne maruz bırakan AKP, neye ve neden düşman olduğunu bu ihraç kararları ile ikrar etmiştir. Unutmasınlar ki hatırlamaya, duymaya dahi tahammül edemedikleri ilkeler ve değerler ne yaparlarsa yapsınlar yaşayacaktır" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beş teğmenin ihraç edilemesine tepki gösteri. Uysal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mezuniyet törenlerinde subay yeminini okudukları, Atatürk'e, Cumhuriyet değer ve ilkelerine bağlılıklarını haykırdıkları için, bu değerlere savaş açmış, bu değerlerle hesaplaşma derdine düşmüş AKP iktidarı, yargısı ve güdümündeki askeri bürokratlar tarafından hedef haline getirilen teğmenlerimiz 'disiplini bozdukları' suçlaması ile ihraç edildiler. Geçmişte ortağı olduğu FETÖ ile TSK'da operasyonlar yapan ve yaptıkları ile ülkemizi bir darbe teşebbüsüne maruz bırakan AKP, neye ve neden düşman olduğunu bu ihraç kararları ile ikrar etmiştir. Unutmasınlar ki hatırlamaya, duymaya dahi tahammül edemedikleri ilkeler ve değerler ne yaparlarsa yapsınlar yaşayacaktır.

Biz de teğmenlerimizin yeminini, AKP'nin yıkamayacağı, değiştirmeyeceği gerçekleri bir kez daha tekrar ediyoruz; 'Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"