Uysal\'dan Yargı Paketi Tepkisi

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(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi'yle ilgili sosyal medya mesajına tepki gösterdi. Uysal,"Bağımlı yargı varken, istediğiniz kadar yargı paketi çıkarın, hiçbirşey değişmez" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi'ni sosyal medyadan kutlama mesajı paylaşmasına tepki gösterdi. Uysal'ın paylaşımı şöyle:

"Bir kişinin tüm erkleri kontrolü sebebiyle 'bağımlı yargı' varken, istediğiniz kadar Yargı Paketi çıkarın, hiçbirşey değişmez!!!

FETÖ ile birlikte 'ele geçirme' saikiyle yargı'yı çökertmiştiniz zaten!

Türkiye'de yargıyı, Cemil Meriç'in tabiriyle 'küçüklerin takıldığı, büyüklerin yırtıp geçtiği bir örümcek ağı' haline getirdiniz! Mafya, uyuştucu ve bahis baronlarının, AKP'li fetöcülerin, katillerin, yolsuzluk yapanların büyük miktarlarda para karşılığı Külliye'nin etrafında oluşturulan adalet simsarı, nüfuz pazarlamacısı güya 'hukuk bürosu' adı altında faaliyet gösterenler aracılığıyla cezasız kaldığı, serbest bırakıldığı bir adalet düzeni yarattınız; şimdi bu Yargı paketleri ile reform yapacaksınız, öyle mi?"