Uysal: Milletin iradesine duvar örülmez - Son Dakika
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Uysal: Milletin iradesine duvar örülmez

DP Genel Başkanı Uysal, Sakarya'daki iftarda milletin iradesinin önemine vurgu yaptı.

25.03.2025 00:16
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Uysal, Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, alnı ak başı dik siyaset yaptıkları için gururlu oldukları söyledi.

Demokrat Parti olarak dün olduğu gibi bugün de milletin vicdanında karşılık bulacak siyasetin sahibinin demokratlar olduğunu belirten Uysal, önce siyasetin değişeceğini, sonra da Türkiye'nin değişeceğini kaydetti.

Uysal, demokratik düzen sistematik hata vermeye devam ettiği müddetçe gençlerin, esnafın ve emeklilerin meselesini, milletin en meşru kürsülerinde demokratik kanallara aktararak çözüm bulabilme imkanının asla olmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstediklerini yapsınlar. Milletin iradesinin önüne duvarlar örülmez. O duvarları deler de geçer. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne bu duvarlar 27 Mayıs darbesinden itibaren örülmeye çalışıldı. Hep millet, sabırla elindeki yegane irade olan sandığı, onun zamanını bekleyerek suhulet içerisinde gereğini yapmıştır. Bugün de bu ülkenin daha büyük yıkımları, daha büyük sistematik çöküşleri yaşamaması bizim talebimiz."

Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin derinden nefes almaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Uysal, önümüzdeki zamanların, iradenin şaşırmadan milletle buluşacağı dönem olacağını ifade etti.

Uysal, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Değerli dava arkadaşlarım, zor mücadelelerin içerisinden zaten çıkıp gelmiş insanlara bir şey söylememizin imkanı yok. Ama sağımızdan, solumuzdan yapılan telkinlerle zihinleri bulandırılmış milyonlar var. İşte bugün o milyonları uyandırma günüdür. İnşallah bu ramazan akşamı, buradaki birlikteliğiniz, buradaki ruh bütünlüğü, gönül birlikteliği, dualarımızla bu milletin tekrar uyanışına vesile olur." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Uysal, partililerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uysal: Milletin iradesine duvar örülmez - Son Dakika

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