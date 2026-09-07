Uyum eğitimi başladı: Minikler ders başında - Son Dakika
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Uyum eğitimi başladı: Minikler ders başında

Uyum eğitimi başladı: Minikler ders başında
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Anaokulu, ilkokul 1 ve 5. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri başladı. Yaklaşık 3.8 milyon öğrenci, 7-11 Eylül'de okullarıyla buluşuyor. Kamuda çalışan ebeveynlere günde 3 saati aşmayacak idari izin verildi.

ANKARA'da anaokulu, ilkokul 1'inci sınıf ve 5'inci sınıf öğrencileri, uyum eğitimleri kapsamında yeni eğitim öğretim yılı kapsamında dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim doğrultusunda, anaokulu, ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine başladı. Program kapsamında öğrencilerin, 7-11 Eylül'de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlandı. Yaklaşık 1 milyon 57 bin okul öncesi, 1 milyon 306 bin ilkokul 1'inci sınıf ve 1 milyon 451 bin 5'inci sınıf öğrencisinin uyum eğitimlerinden yararlanması bekleniyor. Çankaya ilçesindeki Şehit Battal İlgün İlkokulu'nda, minikler ilk kez ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler balonlarla süslenen sınıflarında ders başı yaptı. Öğrencilere ilk gün velileri de eşlik etti.

KAMUDA ÇALIŞAN EBEVEYNLERE İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde 7-11 Eylül tarihleri arasında öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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