Uyuşturucu Bağımlılığını Yenen S.V\'nin Hikayesi

Van'da yaşayan 35 yaşındaki S.V, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde 8 yıl kullandığı uyuşturucudan kurtularak kendisine yeni bir hayat kurdu.

Arkadaş çevresinden etkilenerek yıllar önce uyuşturucu kullanmaya başlayan S.V, aradan geçen zamanda psikolojik sorunlar yaşadı.

Aile bağlarının zayıfladığını fark eden S.V, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bir süre sonra çevresiyle sorunlar yaşayarak yalnızlaştı.

Hem maddi hem de manevi açıdan daha kötü günler yaşayan S.V, bağımlılığından kurtulmak için anne ve babasının tavsiyesiyle gittiği YEDAM'dan destek almaya karar verdi.

Merkezdeki 2 yıllık rehabilitasyon sürecinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan S.V, kurduğu yeni hayatıyla kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

"Psikolojim ve maddi durumum günden güne kötüye gidiyordu"

Bağımlılıktan kurtulan S.V, AA muhabirine, uyuşturucuyu hayatından tamamen çıkardığını, YEDAM'da rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

Arkadaş ortamının etkisiyle 2014'te uyuşturucu kullanmaya başladığını anlatan S.V, şunları kaydetti:

"İlk zamanlarda kullandığım maddenin ismi her yerde geçiyordu ama ne kadar zararlı bir madde olduğunun farkında değildim. 'Kilo verdiriyor, dinç gösteriyor ve uzun süre uykusuz kalabiliyorsun' gibi yanlış bilgilere sahiptim. Merakla başladığım uyuşturucuyu bir kere kullanıp tekrar bırakabilirim diye düşünüyordum. Bir iki kullanımdan sonra alışkanlık haline geldi ve bu alışkanlığı istediğim zaman terk edebilirim diye düşünüyordum. Aylarca bu şekilde devam ettim ve kimsenin haberi yoktu, ailemden gizlemiştim. Belli bir dönem geçtikten sonra bu alışkanlığı terk edemedim ve bağımlılık haline geldiğini gördüm. Ailem ve eşim bir madde kullandığımın farkındaydılar ama bağımlılığın ne olduğunu bilmiyorlardı."

Zor süreçler yaşadığını, hayatının farklı bir boyuta evrildiğini belirten S.V, "Yaklaşık 1-2 yıl devam eden bu döngü nedeniyle işim, ruh halim, psikolojim ve maddi durumum günden güne kötüye gidiyordu. Maddeye bağlı kalmış ve çaresiz bir şekilde ne yapacağımı bilmeyen biri haline gelmiştim. İlk başta annem ve babam bana Yeşilaya başvurmamı teklif etti. Psikolojik açından kötü bir durumda olduğum için teklifi reddettim. Onlar da benden habersiz gelip destek aldılar. Bağımlı olan çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi aldılar. Onlar geldikten sonra işleyiş biraz daha güzel geçti. Bana olan davranışları daha iyi oldu. Bu böyle devam edince ben de Yeşilaya başvurmaya ikna oldum." diye konuştu.

"Günden güne daha iyi oldum"

Bağımlılıktan kurtulmanın sevincini yaşadığını dile getiren S.V, "Yeşilayın ikinci ailem olduğunu dile getirmek istiyorum. Yeşilaya geldikten sonra bağımlılıkla nasıl başa çıkılır ve bağımlılığın arka planındaki durumlar nelerdir, nasıl temiz kalabilirim, öfke nasıl kontrol edilir ve stresle nasıl başa çıkılır gibi konularda bilinçlendim. Yeşilaya kendimi teslim ettim ve süreç çok iyi devam etti. Ailemle olan ilişkilerimin YEDAM'a geldikten sonra tamamen değiştiğini fark ettim. Günden güne daha iyi oldum." ifadelerini kullandı.

YEDAM'da görevli uzman psikolog Adem Yakupoğlu ise tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığı alanında sorun yaşayan bireylere ve ailelere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağladıklarını belirtti.

Bozulan aile ilişkilerini onarmaya yönelik hizmetlerini sürdürdüklerini anlatan Yakupoğlu, şunları söyledi:

"Bağımlılıklardan kurtulmak önemli fakat tekrar başlamamayı öğrenebilmek de çok kıymetlidir. Aile içi iletişimler, kural koymalar, sorumluluk vermeler gibi birden fazla başlığı çalıştığımızı ifade edebiliriz. Danışanlarımızın terapideki bağlarını güçlendirmeye yönelik ev ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin her yerinde standart bir hizmetimiz var. Danışanlarımız, merkeze başvurduktan sonra ilk bir yıla kadar temizlik süreçlerini sürdürdükleri zaman birinci yıl pastamızı kesiyoruz. Bugün de danışanımızla ikinci yıl pastasını kestik."