Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs, Dayısının Kapısını Satırla Kırıp Kadınlara Saldırdı - Son Dakika
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Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs, Dayısının Kapısını Satırla Kırıp Kadınlara Saldırdı

Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs, Dayısının Kapısını Satırla Kırıp Kadınlara Saldırdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olan Emre P., dayısının kapısını satırla kırarak sokağa çıktı. Park halindeki aracın camını kıran Emre P., yoldan geçen 2 kadına saldırdı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

29.05.2024 17:11
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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı Emre P. (24) elindeki satırla dayısının kapısına dayandı. Dayısı kapıyı açmayınca kapıyı satırla vurup sokağa inen Emre P., park halindeki hafif ticari aracın camını kırıp, yoldan geçen 2 kadını darbetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emre P., bilinmeyen nedenle elindeki satırla dayısı Cengiz Karaaslan'ın kapısına gitti. Karaaslan açmaması üzerine Emre P. kapıya satırla vurarak girmeye çalıştı. Daha sonra sokağa dönen Emre P. ilk olarak park halindeki hafif ticari aracın camını kırdı ardından yoldan geçen 2 kadını darbetti. O sırada Emre P.'nin yanındaki annesi de oğlunu engellemeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kadının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Emre P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Emre P.'nin park halindeki hafif ticari aracın camını kırıp kadınları darbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Olaylar, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs, Dayısının Kapısını Satırla Kırıp Kadınlara Saldırdı - Son Dakika

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