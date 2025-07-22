Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu bulunan bir aracın Anadolu Otoyolu'nda olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alınan araç, otoyolun Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.

Araçta ve içinde bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramada 795 uyuşturucu hap ve 31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.B.A. (23) ve A.K. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.