Uyuşturucu Hapla Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Hapla Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?