Uyuşturucu ile Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Gözaltı

Çerkezköy'de otomobilinde uyuşturucu bulunan N.Ş. ve üstünde uyuşturucu bulunan E.Ç. gözaltına alındı.

16.01.2025 09:48
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Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü N.Ş. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 6 bin 211 sürücüye para cezası kesildi

Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 6 bin 211 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri son bir haftada il genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 6 bin 211 sürücüye, makas atarak araç kullanma, hız limitini aşma, emniyet şeridi ve kırmızı ışık ihlali, drift atma ve tonaj gibi ihlallerden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu ile Gözaltı - Son Dakika

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