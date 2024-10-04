Uyuşturucu ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Barış Turpçu, adliyeye sevki sırasında, "Cezaevindeki arkadaşlarıma selam söylüyorum, bekleyin geliyoruz" dedi.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, uyuşturucu taşıdığı belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Polis ekipleri, araçtaki şüphelilerin üzerinde 40 gram bonzai ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki Uğur Tuncer, Barış Turpçu ve Fatih Öztürk gözaltına alındı. Şüphelilerden Barış Turpçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Cezaevindeki arkadaşlarıma selam söylüyorum, bekleyin geliyoruz" dedi. Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.