Gaziantep merkez Şahinbey ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ihtarına uymayan çalıntı otomobili takibe aldı.
Yakalanan otomobil içerisindeki şüphelinin üst aramasında 30 uyuşturucu hap ve 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bu arada şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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