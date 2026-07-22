Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Düzağaç beldesinde şüpheli S.Y'nin (46) otomobilini durdurdu.
Narkotik madde arama köpeğiyle araçta yapılan aramada, 67 bin 704 uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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