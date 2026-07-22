Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı

22.07.2026 19:43
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu hap taşıyan S.Y. tutuklandı, 67 bin 704 hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Düzağaç beldesinde şüpheli S.Y'nin (46) otomobilini durdurdu.

Narkotik madde arama köpeğiyle araçta yapılan aramada, 67 bin 704 uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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