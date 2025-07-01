Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, havlu içinde uyuşturucu emdirilmiş 6 peçete ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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