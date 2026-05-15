Uyuşturucu Kaçakçısı Dutton İspanya'da Yakalandı

İngiltere'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Simon Dutton, İspanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İspanyol yetkililer, büyük miktarda kokain ithal eden 49 yaşındaki Dutton'ın İspanya Sivil Muhafızları ile İngiltere Ulusal Suç Ajansının (NCA) ortak çalışması sonucu yakalandığını bildirdi.

Operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı ve belge sahteciliği suçlamalarıyla 3 kişi daha gözaltına alındı.

İspanyol makamları, Dutton'ın iade süreci kapsamında Ulusal Mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Soruşturma, Kasım 2024'te İspanya'nın Benidorm kentindeki bir kargo şirketi yöneticisinin ihbarı üzerine başlatılmıştı.

Yetkililer, İngiltere'ye gönderilmek üzere hazırlanan bir bavulda 16 kilogram uyuşturucu bulunduğunu açıklamıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerden Simon Dutton'ın İngiliz makamlarınca uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla en çok aranan kişiler listesinde yer aldığı tespit edilmişti.

Dutton hakkında geçen yılın sonunda uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.