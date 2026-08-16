Uyuşturucu Kaçakçısı Takipte Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Kaçakçısı Takipte Yakalandı

Uyuşturucu Kaçakçısı Takipte Yakalandı
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İnegöl'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 30 km'lik takip sonrası yakalandı. Araçta esrar ve 168 bin TL bulundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yaklaşık 30 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Ekiplerin aramasında, hafif ticari araçta 483 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 168 bin TL ele geçirildi.

İnegöl Bölge Trafik ekipleri, Bursa-Ankara kara yolunda uygulama yaparken, 34 DEM 153 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü uyarıya uymayıp kaçınca, ekipler aracı takibe aldı. Yaklaşık 30 kilometre süren takipte, araç, Kestel ilçesi girişinde durduruldu. Araçta ekiplerin aramasında, arka koltuktaki poşette 483 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 168 bin TL ele geçirildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Diyar E. (30), Kestel Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin TL idari para cezası uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi. Şüphelinin, uyuşturucu ticaretine ilişkin emniyetteki işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Kaçakçısı Takipte Yakalandı - Son Dakika

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