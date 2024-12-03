Uyuşturucu Kaçakçısı Yabancı Gözaltına Alındı

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ANKARA'da 'Yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Keçiören ilçesinde yapılan operasyonda, Türkmenistan adli makamları tarafından 'Yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova yakalandı. Gözaltına alınan Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.