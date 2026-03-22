Uyuşturucu Madde Kullanırken Yakalandı

22.03.2026 10:29
Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 3 ayrı uyuşturucu madde ile 200 bin TL ceza aldı.

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa G. (33), 10 kilometrelik takip sonunda yakalandı. 3 ayrı uyuşturucu madde kullandığı belirlenen, "Bir tane bira içtim. 30 puanım vardı, ondan da olmayayım diye korktum" diyen Mustafa G.'ye, 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Hal Kavşağı bölgesinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 07 BHM 763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip güzergah üzerinde önlem alırken, sürücü ile polis arasında takip başladı. Zaman zaman trafiği tehlikeye atan sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı grup amirinin aracın önünü kesmesiyle son buldu. Araçta, sürücü ile birlikte eşi ve 2 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Sürücü Mustafa G.'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta detaylı arama yapan ekipler, koltuklar üzerinde ve araç tabanına dökülmüş halde uyuşturucu madde kalıntısı tespit etti.

'30 PUANIMDAN OLMAYAYIM DİYE KAÇTIM'

Polis ekibinin 'Neden kaçtın, durmadın' sorusuna Mustafa G., "Abi yalan söylemeye gerek yok, ben bir tane bira içtim. 30 puanım vardı, ondan da olmayayım diye korktum. Çocuklar da yanımda parka gidiyordum" karşılığını verdi.

3 FARKLI UYUŞTURUCU KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Mustafa G.'nin yapılan kontrolünde alkol belirlenmezken, uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile yapılan ölçümde 3 ayrı uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü gözaltına alınırken, araçta bulunan eşi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis tarafından sürücü Mustafa G.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca araç, 2 ay süreyle trafikten menedildi, sürücünün ehliyetine de el konuldu. Mustafa G. hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

