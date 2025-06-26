Uyuşturucu Mücadelesinde Toplum Desteği Önemli

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili yapılacak etkin mücadele çalışmalarına tüm toplumun hassasiyetle destek vermesi gerektiğini bildirdi.

Çetin, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uyuşturucu bağımlılığının yalnız bireyi değil ailesini ve tüm toplumu tehdit eden oldukça önemli bir halk sağlığı meselesi olduğunu ifade etti.

Bu alanda yapılacak etkin mücadele çalışmalarına tüm toplumun hassasiyetle destek vermesi gerektiğini bildiren Çetin, küresel ve ulusal çapta yayınlanan raporlardan elde edilen verilere göre madde kullanım yaşının oldukça düştüğünü ve tüm mücadeleye rağmen yeni psikoaktif maddelerin piyasaya sürüldüğünü dile getirdi.

Çetin, önlenebilir bu halk sağlığı problemine karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, ebeveynlerin ve toplumsal dinamiklerin sürece dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda farkındalık, danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkin şekilde yürütüldüğünü aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Madde bağımlılığıyla ilgili en etkili yöntem her zaman için koruyucu, önleyici çalışmalardır. Personellerimiz sürekli olarak madde bağımlılığını önleme konusunda sahada bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Bunun yanında müdürlüğümüze bağlı Osmangazi ve Yıldırım ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan bağımlılık danışmanlık merkezlerinde alanında uzman personellerimiz, bireysel danışmanlık hizmetleri ve psikososyal destek vermektedirler. Burada bireyin motivasyonunu arttırma ve kişinin ihtiyacına göre arındırma tedavileri yürütülmekte, gerekli görülürse rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır."

Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede diğer etkin tedavi kurumlarından birisinin de arındırma merkezleri olduğunun altını çizen Çetin, uyuşturucu kullanımını bırakmak isteyen kişilerin veya bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi almak isteyen kullanıcı yakınlarının ALO 191 hattı üzerinden destek alabileceğini sözlerine ekledi.