Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adreste bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine S.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine M.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 78 gram metamfetamin bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonları: 3 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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