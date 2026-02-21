Uyuşturucu Operasyonları: 346 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonları: 346 Şüpheli Yakalandı

21.02.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Adana ve diğer illerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 346 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 346 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 346 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, 108 asayiş ve 14 komando timi olmak üzere toplam 635 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğiyle 93 adrese operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerinin titizlikle gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda, 83 bin 625 uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonları: 346 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
08:37
Uzun süredir sessizdi Abdullah Gül’den dikkat çeken sözler
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:36:02. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonları: 346 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.