Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Bin 248 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 haftada düzenlenen 'Narkoçelik' operasyonlarında; 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını, 2 ton uyuşturucu madde ile 890 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde son 3 haftada 76 ilde 'Narkoçelik' operasyonları düzenlendiğini belirtti. 3 bin 165 ekip ve 8 bin 236 personelin katılımıyla 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 35 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112'yi arayın. Biz gerekeni yapalım. Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz" dedi.