Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Eyyübiye ve Halfeti'de uyuşturucu operasyonunda 628 kök kenevir ve 4 kg esrar ele geçirildi.
Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 628 kök kenevir ve 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 628 kök kenevir, 4 kilogram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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