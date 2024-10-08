Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Ş.G. ve D.C.Ç'nin ilçede uyuşturucu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, M.S'nin kullandığı araç, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu ilçe girişinde jandarma ekiplerince durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 233 sentetik uyuşturucu hap, 41 bin 700 lira ele geçirildi.
Araçtaki M.S, Ş.G. ve D.C.Ç. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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