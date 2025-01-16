Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili İmamoğlu ilçesi girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 322,69 gram sentetik uyuşturucu ve 22,80 gram esrar bulundu.
Ekipler otomobildeki M.B, B.B. ve S.D'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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