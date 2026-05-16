Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle A.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan 164,9 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.