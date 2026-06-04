Uyuşturucu Operasyonunda 135 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlara; 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 Jandarma personeli ile 10 özel eğitimli narkotik arama köpeği katıldı."

Düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."