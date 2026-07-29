Uyuşturucu Operasyonunda 138 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 138 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonunda 138 Gözaltı
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24 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 138 şüpheli yakalandı, 80'i tutuklandı. 408 kg uyuşturucu ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 138 şüpheliden 80'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 24 ilde operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van'da, 1.008 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 48 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlarda, 408 kg uyuşturucu madde ile 159 bin 788 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlar kapsamında 138 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 58 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: ANKA

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