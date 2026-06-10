Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama
10.06.2026 23:17
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Bursa merkezli operasyonda 23 şüpheliden 17'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu getirerek satanlara yönelik çalışma kapsamında 52 şüpheliden işlemleri tamamlanan 23'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 22'si mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan 17'si nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve yaklaşık 4 ay süren araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddia edilen 52 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş, zanlıların yakalanmasına yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 45 adreste arama ve yakalama çalışması yapılmış, helikopter ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

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