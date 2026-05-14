Uyuşturucu Operasyonunda 2 Bin 284 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 77 ilde son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 284 şüphelinin yakalandığını, 1187'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; polis tarafından 77 ilde düzenlenen operasyonlara 3 bin 420 ekip ve 6 bin 376 personel katıldı. Ayrıca 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpek operasyonlarda kullanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 284 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 1187'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.