Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanan şüpheli sayısı 288'e yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır, Konya, Antalya, İstanbul, Hatay, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Samsun, Ankara, Malatya, Bursa, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, İzmir, Van ve Giresun olmak üzere toplam 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 12 şüpheli daha yakalandı.
Gözaltına alınan toplam 288 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonunda 288 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?