Uyuşturucu Operasyonunda 3 Çocuk Kurtarıldı

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Kolombiya'da uyuşturucu örgütü "Clan del Golfo"ya düzenlenen operasyonda 3 çocuk kurtarıldı, 15 kişi gözaltına alındı.

Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, ordu ve polis, ülkenin Cesar yönetim bölgesine bağlı çeşitli kentlerde uyuşturucu örgütü "Clan del Golfo"ya geniş çaplı operasyon yaptı.

Operasyonda 3 küçük çocuk kurtarıldı ve 15 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde örgüte ait çok sayıda cephaneliğe el koyulduğu görüldü.

Kurtarılan çocuklar, koruma altına alındı.

Uyuşturucu örgütü "Clan del Golfo"nun 6 bin ila 9 bin arasında değişen silahlı üyesi bulunuyor.

?Clan del Golfo'nun eski elebaşı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga David, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında 23 Ekim 2021'de yakalanmıştı.