Uyuşturucu Operasyonunda 335 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 335 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonunda 335 Gözaltı

53 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-43' operasyonlarında 335 şüpheli yakalandı, 1.4 ton uyuşturucu ele geçirildi.

11.10.2024 09:29
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 53 ilde son 1 haftada düzenlenen 'Narkoçelik-43' operasyonlarında, 335 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 53 ilde son 1 haftada 'Narkoçelik-43' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 838 ekip, 2 bin 94 personelin katılımıyla 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeği ile yapılan operasyonlarda 335 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 ton 392 kilogram uyuşturucu, 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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