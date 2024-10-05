Uyuşturucu Operasyonunda 49 Tacir Yakalandı

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Bakan Yerlikaya: 19 ilde uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında 49 zehir taciri yakalandı. Zehir tacirlerine yönelik ülkemiz genelinde, bu kabine döneminde 62 bin 132 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca; 163, 7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi.