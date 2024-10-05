Uyuşturucu Operasyonunda 49 Tacir Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uyuşturucu Operasyonunda 49 Tacir Yakalandı

Jandarma, 19 ilde 49 zehir tacirini yakaladı. 62 bin operasyonda 42 bin şüpheli tutuklandı.

05.10.2024 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya: 19 ilde uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında 49 zehir taciri yakalandı. Zehir tacirlerine yönelik ülkemiz genelinde, bu kabine döneminde 62 bin 132 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca; 163, 7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Operasyon, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda 49 Tacir Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:26 19 ilde ’Narkoçelik’ operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
12:15 Fernas Madencilik’te neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
12:10 Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı A Milli Takım kadrosu açıklandı Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı
11:56 Twente Teknik Direktörü Fenerbahçe’nin yıldızını öve öve bitiremedi Twente Teknik Direktörü Fenerbahçe'nin yıldızını öve öve bitiremedi
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:42 Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına zehir zemberek sözler Van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına zehir zemberek sözler
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 08:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonunda 49 Tacir Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement