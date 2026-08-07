Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine ilişkin delil elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, 14 şüpheli hakkında gözaltı ile ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verildiği, operasyon kapsamında 8 şüphelinin gözaltına alındığı, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.