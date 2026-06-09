Uyuşturucu Operasyonunda 974 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 974 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonunda 974 Gözaltı
09.06.2026 13:53
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İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüpheli yakaladığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı 69 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, 381'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlara 1458 ekip ve 3 bin 659 personel katıldı. 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği de operasyonlarda kullanıldı. Operasyonlarda; 974 şüpheli yakalandı, 381'i tutuklandı, 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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