Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye ulaştı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye ulaştı

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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17\'ye ulaştı
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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda ilk gün 11 şüpheli yakalanmıştı; gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı. Operasyonda 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ve 57 bin ecstasy hap ele geçirildi, 7 yıldır aranan örgüt liderinin de yakalandığı belirtildi.

Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA)- İZMİR merkezli 2 ilde düzenlenen ve 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ile 57 bin ecstasy hapın ele geçirilen operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında 7 yıldır aranan örgüt liderinin de bulunduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik 10 Kasım'da operasyon düzenlendi. İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Konak, Buca ve Menderes ilçeleri ile Muğla'da gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve 2 bin 120 gram pregabalin ele geçirildi. İlk gün 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında örgüt liderliği yaptığı belirtilen, 7 yıldır 13 ayrı suçtan aranan ve 272 suç kaydı bulunan şüphelinin de olduğu bildirildi. Şüphelinin Menderes ilçesinde saklandığı evde yakalandığı belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce 3 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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