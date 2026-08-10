Uyuşturucu Operasyonunda Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda Kaçan Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonunda Kaçan Şüpheli Yakalandı
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Esenler'de polis, uyuşturucu ile yakalanan Ahmet G.'nin üstünde 10 peçete ve nakit para buldu.

ESENLER'de polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, takibe alınan Ahmet G.(20) kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan sigara paketinin içerisinde ise uyuşturucu madde emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, Ahmet G. olduğu ve daha önceden 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 adet kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında sigara paketinin içerisine gizlenmiş, sıvı uyuşturucu madde emdirilen 10 adet kırmızı renkli peçete, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 400 TL nakit para ele geçirildi. Muhafaza altına alınan materyaller incelemeye gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Esenler, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonunda Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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