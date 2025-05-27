Uyuşturucu Saklayan Şüpheliler Yakalandı

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerini fark edince poşete koydukları uyuşturucuyu markete saklayan şüpheliler, yakalandı. Polis markette 376 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Atatürk Mahallesi'nde ellerinde 20 paket uyuşturucu madde bulunan poşetle dolaşan 2 şüpheli, devriye atan polis aracını fark edince markete girdi. Şüpheliler, uyuşturucu poşetini rafların arasına sakladı. Polis, şüphelilerin arkasından girerek, markette yaptığı çalışmada raf aralarına saklanmış 20'şer gramdan oluşan 20 paket toplamda 376 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler M.R.D. (18) ve C.D. (18) polis merkezine götürüldü.
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