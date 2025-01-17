Uyuşturucu Satıcısına 10 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu Satıcısına 10 Yıl Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık G.K., 10 yıl hapis ve 20 bin lira ceza aldı.

17.01.2025 10:47
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık G.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 19 Nisan 2024'te Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi, sanığın üst aramasında da 165 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden savcı, G.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı G.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mahkeme, Yüreğir, 3-sayfa, Güncel, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satıcısına 10 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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