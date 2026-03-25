Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis
Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis

25.03.2026 14:26
Adana'da uyuşturucu satmaktan tutuklanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira ceza verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık H.F. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 21 Mart 2025'te Hurmalı Mahallesi'ndeki otobüs durağında bekleyen 3 kişiye poşete gizlediği 19,52 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 8 bin 930 lira, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

H.F. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis - Son Dakika

SON DAKİKA: Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis - Son Dakika
